Трансгендер из скандального реалити-шоу умерла при загадочных обстоятельствах

Участница британского реалити-шоу There's Something About Miriam, женщина-трансгендер Мириам Ривера (Miriam Rivera) была найдена мертвой в собственном доме в Мексике. Об этом пишет Daily Mail.

Тело Риверы было обнаружено еще в феврале 2019 года, однако муж знаменитости — Дэниэл Куэрво (Daniel Cuervo) — рассказал о подробностях случившегося только сейчас.

По его словам, накануне смерти жена позвонила ему в Нью-Йорк и пожаловалась на то, что ее тошнит кровью. Он посоветовал ей обратиться в больницу. Женщина последовала его рекомендации, после чего еще раз позвонила мужу перед тем, как уехать из медицинского учреждения. Спустя два часа ее нашли мертвой.

Материалы по теме «Они даже не пытались остановить секс» Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира

Куэрво пытался договориться о транспортировке тела в США, однако к этому моменту тело уже кремировали, поэтому было уже невозможно провести вскрытие. Муж утверждал, что в тот период ему позвонил неизвестный мужчина и пригрозил смертью в случае возвращения в Мексику.

По мнению Куэрво, Ривера не сводила счеты с жизнью, кто-то инсценировал ее самоубийство. Мужчина считает, что причиной возможного убийства мог послужить отказ женщины оказывать сексуальные услуги.

Ривера стала знаменита в 2004 году, когда на экраны вышло шоу There's Something About Miriam. В нем несколько мужчин соревновались в том, кто понравится героине передачи больше. В конце проекта Ривера объявила, что раньше она была мужчиной. Победитель программы не показал своих чувств на камеру, но позже отказался от приза и подал в суд на создателей передачи вместе с другими ее участниками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!