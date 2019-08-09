Трансгендер из скандального реалити-шоу умерла при загадочных обстоятельствах

Участница британского реалити-шоу There's Something About Miriam, женщина-трансгендер Мириам Ривера (Miriam Rivera) была найдена мертвой в собственном доме в Мексике. Об этом пишет Daily Mail.
Тело Риверы было обнаружено еще в феврале 2019 года, однако муж знаменитости — Дэниэл Куэрво (Daniel Cuervo) — рассказал о подробностях случившегося только сейчас.
По его словам, накануне смерти жена позвонила ему в Нью-Йорк и пожаловалась на то, что ее тошнит кровью. Он посоветовал ей обратиться в больницу. Женщина последовала его рекомендации, после чего еще раз позвонила мужу перед тем, как уехать из медицинского учреждения. Спустя два часа ее нашли мертвой.
Куэрво пытался договориться о транспортировке тела в США, однако к этому моменту тело уже кремировали, поэтому было уже невозможно провести вскрытие. Муж утверждал, что в тот период ему позвонил неизвестный мужчина и пригрозил смертью в случае возвращения в Мексику.
По мнению Куэрво, Ривера не сводила счеты с жизнью, кто-то инсценировал ее самоубийство. Мужчина считает, что причиной возможного убийства мог послужить отказ женщины оказывать сексуальные услуги.
Ривера стала знаменита в 2004 году, когда на экраны вышло шоу There's Something About Miriam. В нем несколько мужчин соревновались в том, кто понравится героине передачи больше. В конце проекта Ривера объявила, что раньше она была мужчиной. Победитель программы не показал своих чувств на камеру, но позже отказался от приза и подал в суд на создателей передачи вместе с другими ее участниками.