Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой

Российский форвард столичного «Торпедо» Иван Сергеев отметился забитым мячом в матче восьмого тура Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) против курского «Авангарда». Видео опубликовано в Instagram-аккаунте «Торпедо».
На 47-й минуте матча Сергеев воспользовался проникающей передачей в штрафную соперника. Форвард одним касанием с разворота перебросил вратаря.
Сергеев оформил дубль на 52-й минуте, реализовав пенальти. В добавленное время игрок Авангарда забил мяч в свои ворота. Итоговый счет 3:1 в пользу «Торпедо».
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