Пассажиры потерпевшего бедствие корабля рассказали о своих впечатлениях

Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который потерпел бедствие у берегов Норвегии, рассказали о своем спасении в эфире телепередачи When Cruises Go Horribly Wrong & Other Travel Nightmares («Когда круизные корабли терпят бедствие и другие кошмары путешественников»). Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Эстер Браун и ее супруга Эрика Брауна, которые заплатили более четырех тысяч фунтов стерлингов за поездку, когда корабль сломался, их охватил ужас. «Я понял, что это что-то серьезное, когда услышал, как капитан передает сигнал бедствия mayday. Прежде мы никогда не видели такого бушующего моря, и нам стало тревожно при виде этих гигантских волн», — поделился Браун.

Его супруга Эстер добавила, что позже свет погас и все звуки исчезли, после чего она спросила у мужа, почему они не слышат двигатели. «Условия становились все хуже, а потом выяснилось, что все четыре двигателя огромного лайнера остановились, что означало отсутствие мощности. Это называется "мертвый корабль"», — пояснила Браун.

«Я просто не могла поверить в происходящее. Я была в ужасе. В тот момент моя правая нога была очень сильно повреждена и начала опухать. Я инвалидка, поэтому я не была уверена, что смогу ползти», — поделилась другая пассажирка Фиона Дауэс, которая путешествовала с двоюродной сестрой Дениз Мэннинг и серьезно травмировала ногу, когда вода пробила стекла в дверях корабля. «Я просто думала, что никогда больше не увижу своего внука», — добавила Мэннинг со слезами на глазах.

Тем не менее экипажу круизного лайнера удалось перезапустить двигатель и избежать крушения корабля.

Круизный лайнер Viking Sky потерял ход у берегов Норвегии 23 марта. На его борту находились 1,3 тысячи пассажиров. Людей с борта Viking Sky вывозили на трех эвакуационных вертолетах, а две спасательные шлюпки с пассажирами из-за ветра и сильных волн пришлось развернуть назад.

