Китайский танкер сменил имя и уплыл от санкций США

Пойманный на перевозке иранской нефти крупный китайский танкер Pacific Bravo сменил название, чтобы избежать санкций США. Он отключил транспондер, позволяющий другим судам определять его положение, когда направлялся в Малаккский пролив. Спустя полтора месяца судно появилось за 1,5 тысячи километров от места пропажи, пишет Reuters.

Власти США пригрозили азиатским портам санкциями, если они пустят Pacific Bravo. С 5 июня местоположение судна стало невозможно определить. Но 18 июля транспондер танкера включился в Порт-Диксоне, Малайзия. Понять, что Latin Venture и есть Pacific Bravo помог идентификационный номер устройства (IMO9206035). Остальные параметры у танкеров также совпали.

Материалы по теме Черный закат Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали

Нефтяной брокер компании StarFuels в Дубае Мэтт Стэнли (Matt Stanley) заметил, что единственная правдоподобная версия произошедшего — желание владельца судна обмануть всех в вопросе санкций с помощью элементарных действий.

Танкер Latin Venture принадлежит Kunlun Holdings, базирующейся в Шанхае и имеющей офис в Сингапуре. Он способен перевозить два миллиона баррелей нефти. В компании не ответили на запрос агентства.

Санкции США за покупку иранской нефти введены в ноябре 2018 года. Поначалу для ряда стран, в том числе Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Италии, Греции, было сделано исключение. В апреле американская администрация объявила, что не станет продлевать послабления. С того момента наказание грозит всем покупателям нефти из Ирана. Таким образом, как объяснили в Белом доме, США хотят свести доходы Тегерана от покупки нефти к нулю. В ответ иранские власти заявили, что продолжат продавать свою нефть на сером рынке и не считают свои действия мошенничеством.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!