Европа напомнила Трампу о причинах торговой войны

Торговый профицит между странами Евросоюза и США в первой половине 2019 года вырос на 11 процентов, пишет Bloomberg со ссылкой на статистические данные. Издание называет их очередным напоминанием президенту США Дональду Трампу о причинах торговой войны.

Профицит торгового баланса в пользу ЕС по итогам полугодия составил почти 75 миллиардов евро. На такую сумму объем экспорта из Европы в США превысил поток товаров в обратном направлении.

Десять лет назад показатель был гораздо меньше и равнялся 18,7 миллиарда евро. Не все страны ЕС сохраняют профицит по отдельности — некоторые из них импортируют из США больше, чем экспортируют. Однако самый внушительный результат — у Германии: 112 миллиардов евро.

Издание указывает, что это может стать для Трампа поводом расширить ограничения в отношении европейских стран, главное из которых — импортные пошлины на некоторые товары. Ранее американский президент заявлял, что рассматривает немецкие автомобили как риск для экономики США. 15 августа он подтвердил свою позицию, назвав Европу «такой же опасной, как Китай, только меньше по размеру».

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