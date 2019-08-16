Озверевший ящер растерзал собаку и покалечил ее хозяина

В австралийском штате Квинсленд варан убил собаку и причинил серьезные травмы пожилому мужчине. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ящерица напала на животное возле дома его хозяев в населенном пункте Флеймтри. 72-летний хозяин пса и его супруга пришли на помощь питомцу. После этого варан оставил собаку и бросился на людей. Он укусил женщину за ногу, а затем вцепился в руку и ногу мужчины.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу с подозрением на перелом правой руки и сильным кровотечением из раны на ноге. Собака погибла от травм, полученных во время схватки.

Вараны — хищные ящерицы, обитающие в Африке, Австралии и Азии. В Квинсленде встречаются ядовитые гигантские вараны, которые вырастают до 2,5 метра в длину и способны бегать на задних лапах со скоростью до 40 километров в час. Крупный гигантский варан может повалить взрослого человека одним ударом хвоста.

В июле сообщалось о видео, в котором трехметровый комодский варан пожирает крупную обезьяну. Сначала в пасти рептилии оказывается верхняя часть животного, потом его задние лапы и хвост.

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