Раскрыто тайное изображение на картине Леонардо да Винчи

Исследователи выявили детали скрытого изображения, присутствующего под слоем красок на картине Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах». Об этом сообщает издание Live Science.

Ученые обнаружили, что изначально художник планировал по-другому расположить фигуры Девы Марии, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. По словам представителей Лондонской национальной галереи, пока остается загадкой, почему да Винчи решил изменить оригинальную композицию. Известно, что он создал две версии «Мадонны в скалах», при этом та, что хранится в парижском Лувре, была написана первой. Скрытый рисунок значительно отличается от первой версии, но окончательное изображение все-таки оказалось максимально похожим на первую картину.

Исследователи изучили старый слой красок с помощью нескольких методов, включая инфракрасную рефлектографию, рентгеновское флуоресцентное сканирование и гиперспектральную визуализацию. Оказалось, что художник хотел разместить Деву Марию в левой части изображения, лицом к младенцу Иисусу и ангелу. В окончательном варианте женщина смотрит на Иоанна Крестителя.

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