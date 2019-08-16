Иностранные СМИ написали о домогательствах Кэти Перри к Тине Канделаки

Зарубежные СМИ написали о домогательствах певицы Кэти Перри к российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки, о чем она ранее сообщала в своем Telegram-канале. Канделаки процитировали ряд иностранных изданий, включая Sun, Instyle и NME.

По словам Канделаки, инцидент произошел на закрытой вечеринке, и в тот момент поп-звезда была «изрядно навеселе». «Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев», — писала Канделаки.

Иностранные издания отметили, что Канделаки стала вторым человеком, пожаловавшимся на домогательства со стороны Перри. Ранее в непристойном поведении Перри обвинил модель Джош Клосс, снимавшийся в клипе артистки Teenage Dream. По словам Клосса, однажды на вечеринке исполнительница внезапно стянула с него штаны и трусы, продемонстрировав всем присутствующим его гениталии.

NME указало, что Канделаки в том числе сообщила о неуместных прикосновениях к ней со стороны певицы и попытке поцеловать ее. В новости Consequence of Sound говорится, что Канделаки заявила о домогательствах после того, как Клосс рассказал свою историю.

Журнал InStyle отметил, что поклонники певицы оставляют множество комментариев под новыми публикациями в Instagram Перри, требуя прокомментировать обвинения. Новозеландское издание Newshub выпустило новость с заголовком «Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к грузинке».

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