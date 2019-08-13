Кэти Перри стянула трусы с партнера по клипу и оказалась в центре скандала

Модель Джош Клосс обвинил американскую певицу Кэти Перри в непристойном поведении. Несколько постов на эту тему он выложил в своем Instagram-аккаунте.

Клосс появлялся в клипе артистки Teenage Dream. Он рассказал, что наедине звезда была классной и доброй, однако на публике она становилась холодной и заявляла на съемочной площадке, что ей противно целоваться с партнером по видео. Однажды он вместе с другом пришел на вечеринку, где присутствовала Перри. Когда он захотел познакомить приятеля с исполнительницей, та внезапно стянула с бывшего коллеги штаны и трусы, продемонстрировав всем присутствующим его гениталии. «Можете представить, как жалко и неловко я себя чувствовал?» — написал Клосс.

Он отметил, что в современной культуре принято считать, будто обладающие властью мужчины — извращенцы, но «имеющие власть женщины так же отвратительны». В другой публикации он вспомнил, что работал с Ким Кардашьян и Крис Дженнер, которые в отличие от Перри вели себя уважительно. Клосс пояснил, что не пытается заработать деньги и славу на этом скандале.

В июле Кэти Перри признали виновной в плагиате. Суд постановил, что в ее песне Dark Horse используется бит из композиции Joyful Noise христианского темнокожего рэпера Flame. Певицу и ее звукозаписывающий лейбл обязали заплатить 2,78 миллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!