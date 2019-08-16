Тепло от крематория согреет шведских школьников

В шведском городе Вастанфорсе, коммуна Фагерста, местную школу решили обогревать с помощью тепла от крематория. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

В учебном заведении, которое находится под протекторатом поместной церкви, в этом году построят новый зал для занятий спортом. Именно это помещение будет отчасти отапливаться с помощью крематория.

Во время кремации в воздух попадают ртуть и пыль. Чтобы не загрязнять атмосферу, выбросы крематория фильтруют, предварительно охлаждая. Именно в этот момент в атмосферу выделяется лишнее тепло, которое шведы решили использовать для обогрева зданий.

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Как сообщает шведская Ассоциация кладбищ и крематориев, в последние десять лет все больше учреждений используют производимое тепло для обогрева зданий. Из 60 крематориев, функционирующих в стране, 30 отапливают избыточным теплом собственные помещения, а еще 20 — другие здания.

Управляющий местной поместной церковью Йунас Хёгберг (Jonas Högberg) добавил, что после его объяснений местные жители понимают, что «именно так все и должно работать в будущем, куда мы движемся», и не задают вопросов.

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