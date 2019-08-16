На российских пляжах задумали наблюдать за туристами с камер

На российских пляжах и причалах предложили установить камеры видеонаблюдения. Идею Российского профессионального союза моряков (РПСМ) высказал замглавы организации Игорь Ковальчук, его слова передает РИА Новости.

Помимо этого, в РПСМ считают необходимым увеличить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах.

Ковальчук объяснил, что видеонаблюдение позволило бы вовремя предотвращать переполненность лодок пассажирами, а также расследовать такие нарушения и наказывать владельцев. По его мнению, на мелких прогулочных судах должна действовать система контроля как на морском флоте: судну, находящемуся в плохом техническом состоянии, запрещают выйти из порта.

Кроме того, Ковальчук отметил низкие штрафы за невыполнение требований по пассажировместимости. В настоящий момент они составляют от 500 до 1000 рублей. «Безусловно, их необходимо повышать, нарушения должны стать экономически невыгодными. Недобросовестные владельцы прогулочных судов должны быть вытеснены с рынка», — заявил он.

5 июля близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер. На нем находились не менее 55 человек, в то время как было допустимо перевозить не более 12. Погибли две женщины, они скончались в больнице. Владелец судна дал объяснения следователям. Он обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер.

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