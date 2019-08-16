«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов

Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ». Ранее депутаты Госдумы обвинили сервис в нагнетании социально-политической обстановки.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время в «Яндексе» рассматривают разные варианты судьбы сервиса в случае ужесточения регулирования, в том числе полное его закрытие.

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В пресс-службе компании подчеркнули, что считают нынешнее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов. «Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», — подчеркнули в компании.

При этом в пресс-службе «Яндекса» отказались прокомментировать информацию о возможном закрытии сервиса.

«Яндекс» высказал свою позицию в ответ на претензии депутата Госдумы, первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. Он допустил, что поисковые системы «специально нагнетают социально-политическую ситуацию» тем, что оставляют в новостных топах заголовки с «фейковой информацией».

Позднее депутат от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Адальби Шхагошев предложил гендиректору российского «Яндекса» Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе компании.

С января 2017 года в России действует закон, регулирующий работу новостных агрегаторов. Крупные новостные интернет-агрегаторы были приравнены к СМИ. Сервисы с миллионом пользователей в сутки обязаны проверять достоверность публикуемой информации и удалять недостоверные данные по требованию Роскомнадзора.

Также агрегаторы обязаны хранить распространяемую ими информацию, сведения об источнике ее получения и сроках распространения в течение полугода. У Роскомнадзора должен быть доступ ко всем этим данным.

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