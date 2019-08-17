В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс.Новостей»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил Rambler News Service, что был бы расстроен возможным закрытием сервиса «Яндекс.Новости».

По словам депутата, это прекрасный инструмент поиска новостей и отличный агрегатор. «Я пользуюсь им каждый день и считаю, что он гораздо лучше, чем аналогичный сервис Google», — отметил Горелкин.

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Он также предположил, что за появлением информации о возможном закрытии сервиса может быть «какая-то информационная война».

Об угрозе закрытия «Яндекс.Новостей» вечером 16 августа написала газета «Коммерсантъ». По информации источников издания, «Яндекс» рассматривает этот вариант развития событий среди прочих в случае появления новых правил регулирования новостных агрегаторов. В пресс-службе компании отказались комментировать газете сведения о возможном прекращении работы сервиса.

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