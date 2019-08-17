Киевлянин набросился на бывшую жену с ножом за отказ вернуться

В Киеве мужчина напал на бывшую жену с ножом за отказ восстановить отношения. Об этом сообщается на сайте Главного управления национальной полиции в Киеве.

По данным полиции, женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить их общую дочь с днем рождения. При встрече мужчина попытался уговорить бывшую супругу вернуться к нему, но она отказала. В ответ он набросился на нее с заточкой и ножом. После этого нападавший остался ждать полицию на месте преступления.

Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии с одиннадцатью ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы, на данный момент он находится под стражей.

В июле суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев. Ее признали виновной в убийстве при превышении мер самообороны и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

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