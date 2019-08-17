Новичок «Интера» оказался слишком тяжелым

Миланский «Интер» недоволен формой нападающего Ромелу Лукаку, перешедшего в клуб летом из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, Лукаку приехал в расположение клуба не в форме, его вес составил 104 килограмма. В клубе недовольны весом форварда и хотят, чтобы он похудел как минимум до 100 килограммов. Бельгиец знает о настроении руководства и потому отказался от выходных, чтобы дополнительно тренироваться.

С критикой лишнего веса Лукаку выступал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. Англичанин указал на то, что форвард весит больше 100 килограммов, и заявил о непрофессионализме футболиста.

«Интер» объявил о переходе Лукаку 8 августа. В прошлом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в 45 матчах в составе «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!