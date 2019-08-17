Семак запретил «Зениту» продавать своего футболиста

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заблокировал трансфер защитника питерцев Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло». Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, стороны уже договорились об условиях перехода аргентинца, однако Семак, узнав об этом, попросил руководство «Зенита» не продавать защитника. Тренер не хотел, чтобы Маммана ушел перед стартом в Лиге чемпионов.

Маммана присоединился к «Зениту» во время летнего трансферного окна 2017 года. В прошлом сезоне защитник стал чемпионом России в составе питерского клуба. При этом большую часть чемпионата он пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне на счету Мамманы один матч в рамках Российской премьер-лиги. «Зенит» лидирует в турнирной таблице по итогам пяти туров.

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