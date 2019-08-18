В Крыму нашли неизвестный вид микроорганизмов

Российские ученые нашли в Крыму неизвестный вид микроорганизмов. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

В пещере Таврида, где прежде были обнаружены останки неизвестной гигантской птицы, взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки, оказался тонкий слой уникальных фосфатных минералов, пронизанный живыми организмами.

Ученый из группы микробиологов Уральского отделения Российской академии наук отметил, что таких находок крайне мало в мире.

Новый, неизвестный ранее вид микроорганизмов, обнаружен в неисследованных участках пещеры. Это карстовая полость длиной более километра, которая тянется с юга на север.

Пещера, которая начала формироваться около пяти миллионов лет назад, была найдена во время строительства трассы «Таврида» летом 2018 года. Председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин полагает, что пещера соединялась с Волчьим гротом, где в 1879-1880 годах была обнаружена стоянка древнего человека.

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