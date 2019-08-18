Превратившийся в лифт подъезд многоэтажки заинтриговал пользователей сети

DimanOperator / YouTube

Пользователи соцсетей обсуждают ролик «(Не) обычный подъезд в Самаре»: на кадрах видно, как подъезд с жильцом дома превращается в лифт и поднимает его прямо к окну собственной квартиры. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает телеканал «360».

Голос за кадром видео критикует мужчину в необычном лифте за нарушение техники безопасности. На самом же деле, лифт — это компьютерная 3D-анимация, созданная специалистом Дмитрием Катаевым. Подобные ролики он монтирует с 2014 года. На создание видео с лифтом у Катаева ушло несколько недель, а подъезд, изображенный в ролике, его автор видит каждый день из своего окна.

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