Российский боец снялся с турнира UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Мустафаев не выступит на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

«Он проболел гриппом большую часть подготовки», — объяснил решение спортсмена его менеджер Ризван Магомедов.

Мустафаев должен был встретиться с южноафриканским бойцом Доном Мэджэм. В активе российского атлета 14 побед и два поражения. Всего он провел в UFC четыре поединка, выиграв три из них.

Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября. В главном бою вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий Нурмагомедову. Порье владеет поясом временного чемпиона в этом же дивизионе. Россиянин остается непобежденным, выиграв все 27 боев в профессиональной карьере. Американец одержал 25 побед при пяти поражениях.

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