Нурмагомедов отреагировал на поражение Кормье в титульном бою

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Даниэля Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Стипе Миочича. Своей реакцией россиянин поделился в Instagram.

«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда-либо выходил в октагон», — написал Нурмагомедов.

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Ранее 18 августа Кормье уступил Миочичу и потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Американец проиграл нокаутом в четвертом раунде. Поражение стало вторым в карьере Кормье при 22 победах. Он занимает первое место в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. Миочич вернул себе титул и одержал 19-ю победу в MMA при трех поражениях.

17 августа Нурмагомедов выразил надежду на то, что Корьме победит Миочича, после чего объявит о завершении карьеры. При этом российский боец отметил, что не верит в то, что американец все же повесит перчатки на гвоздь.

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