Новым главой Риги стал заместитель уволенного «русского мэра»

Новым мэром Риги избран кандидат от партии «Честь служить Риге» Олег Буров. Об этом сообщает «Интерфакс».

За Бурова проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента. Другой кандидат — представитель партии «Для развития Латвии» Виестурс Зепс — набрал 12 голосов.

Олег Буров был заместителем бывшего мэра Риги Нила Ушакова. После его увольнения Буров исполнял обязанности главы города.

Предыдущего мэра, Дайниса Турлайса, городская дума отправила в отставку 20 июня. Этот пост он занял после увольнения Ушакова, однако продержался на нем меньше месяца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!