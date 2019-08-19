«Барселона» отдала бразильца Коутинью «Баварии»

Бразильский форвард «Барселоны» Филипе Коутинью ближайший сезон проведет в мюнхенской «Баварии» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

«Мы долгое время работали над переходом Коутиньо и теперь очень счастливы, что этот трансфер наконец-то реализован», — заявил председатель правления Карл-Хайнц Румменигге.

Аренда 27-летнего форварда рассчитана до 30 июня 2020 года. Отмечается, что «Бавария» сохраняет за собой право выкупа трансфера Коутинью. Детали сделки стороны не разглашают.

Бразильский форвард мог также продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что Коутинью рассматривался в качестве части сделки по переходу нападающего парижан Неймара.

С 2013-го по 2018-й Коутинью выступал в составе английского «Ливерпуля». В январе прошлого года он перешел в Барселону. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

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