Незнакомцы спасли упавшую в воду туристку в инвалидном кресле и прослыли героями

mirror.co.uk

Двое мужчин спасли туристку в инвалидном кресле, упавшую с палубы круизного корабля, и прослыли героями. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на лайнере Carnival Fascination, который пришвартовался в порту острова Сент-Томас. Когда пассажирка упала в воду, жители Виргинских островов, США, Кантри Гамильтон и Рэндольф Донован бросились за ней.

На видео, снятом очевидцами, женщина хватается за спасательный круг, в то время как двое мужчин пытаются удержать ее на плаву.

Когда женщину вытащили на берег, публика встретила спасателей аплодисментами, а представители местных властей похвалили Гамильтона и Донована за отличную реакцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!