Доллар взлетел

Курс доллара 19 августа в ходе торгов на Московской бирже пробил отметку в 67 рублей. Об свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 14:15 по московскому времени американская валюта прибавляла 1,04 процента и достигала отметки в 67,02 рубля. В последний раз доллар преодолевал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.

В пятницу, 16 августа, торги закрылись на отметке 66,5 рубля за доллар, стоимость евро составляла 73,74 рубля. В понедельник европейская валюта выросла до уровня 74,4 доллара. В целом с начала августа курс доллара и евро выросли на два рубля.

Ослабление российской валюты наблюдалось после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении обложить торговыми пошлинами весь оставшийся импорт товаров из Китая с 1 сентября 2019 года. Кроме того, по рублю ударили сообщения о том, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за «дела Скрипалей», а также падение аргентинского пессо после поражения президента страны Маурисио Макри на праймериз.

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