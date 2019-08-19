Первую скоростную дорогу Сибири открыли после 14 лет строительства

Движение открыли на первой в Сибири скоростной автомагистрали, которая должна связать Кемерово и Новокузнецк. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Мы проверили первую часть — скоростную магистраль, она на оценку "отлично"», — заявил Цивилев, отметив, что дорога проложена в обход мелких населенных пунктов и позволяет значительно сократить время в пути.

По его словам, в ближайшее время также планируется завершить капитальный ремонт второго участка трассы — дороги первой категории. Ожидается, что две трети полотна отремонтируют уже к концу 2019 года, еще одну треть — в 2020-м. «Эта дорога сократит существенно расстояние, уменьшит расходы на перевозку, серьезно повлияет на экологию, но это только первый шаг, потому что в такое состояние мы должны привести все дороги Кузбасса», — подчеркнул глава Кемеровской области.

Строительство магистрали с разрешенной скоростью движения до 130 километров в час между Кемерово и Новокузнецком началось в 2005 году. В настоящее время все работы проводятся в рамках федеральной программы «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на ее реализацию к 2024 году планируется выделить более 4,4 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!