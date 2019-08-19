Стало известно об игровой зависимости устроившего бойню российского подростка

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Подросток, который зарезал свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области, имел игровую зависимость. Об этом заявил отец школьника, передает «Пятый канал».

По словам мужчины, сын постоянно тратил все свои деньги на компьютерные игры. «Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил», — сказал отец подростка. Также он сообщил, что в последний раз виделся с сыном еще весной. В конце августа юноша должен был приехать к отцу в гости.

18 августа в одном из жилых домов в Патрикеево были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. В 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний было обнаружено тело подростка. По предварительной версии, 16-летний юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства.

В региональной прокуратуре заявили, что подросток был отличником и участником многих олимпиад. Также мальчик принимал участие в конкурсе «Умницы и умники». Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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