Швейцарские ВВС объяснились за сближение с российским самолетом

Сопровождение швейцарским истребителем самолета с российской делегацией и журналистами в небе над Женевой — стандартная, рутинная операция. Об этом со ссылкой на представителя швейцарских ВВС Дельфину Альману сообщило РИА Новости.

«Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелётах иностранных государственных воздушных судов», — приводит агентство ее слова.

Она пояснила, что в ходе такой операции проходит проверка регистрации самолета.

До этого своим мнением о произошедшем поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: по его словам, сопровождение швейцарскими истребителями было «актом гостеприимства». Члены экипажа самолета подтвердили, что это была штатная ситуация.

Ранее 19 августа стало известно, что швейцарский истребитель в течение примерно пяти минут сопровождал самолет «кремлевского пула». Помимо журналистов, на борту воздушного судна находились Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. После того, как российский лайнер покинул воздушное пространство Швейцарии, истребители прекратили сопровождение.

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