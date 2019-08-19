Макгрегор вызвал гнев чемпиона Европы по боксу и получил вызов

Ирландский боксер Люк Килер возмутился поступком соотечественника и бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора и вызвал его на боксерский поединок. Об этом сообщает Irish Boxing.

15 августа Килер вызвал бойца на поединок в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Макгрегор также напал на его друга двумя годами ранее. Килер выразил желание поставить «ирландца на место». Позже в беседе с Irish Boxing боксер заявил, что Макгрегор вышел с ним на связь и согласился на бой. При этом сам Килер сомневается, что боец действительно выйдет на ринг.

Об инциденте с участием 31-летнего Макгрегора стало известно 15 августа. В апреле он атаковал посетителя одного из баров Дублина за отказ пробовать виски его марки Proper Twelve. После публикации записи с камеры видеонаблюдения Макгрегор подвергся критике. В частности, поступок ирландца осудил российский боец Хабиб Нурмагомедов.

У Макгрегора уже был опыт выступления в ринге. В 2017 году он уступил американцу Флойду Мэуэзеру в поединке по правилам бокса.

Килер — действующий обладатель титула чемпиона Европы в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). На счету ирландца восемь побед, четыре поражения и одна ничья.

Магкрегор завоевывал чемпионские звания Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. В активе ирландца 21 победа по правилам MMA. Он проигрывал четыре раза. В частности, в поединке за пояс чемпиона в легком весе он уступил Нурмагомедову.

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