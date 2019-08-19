Родители увидели последние минуты жизни сына спустя два года после его смерти

dailymail.co.uk

Видеоблогер и охотник за сокровищами Рич Алоха (Rich Aloha) обнаружил на дне водоема GoPro, который принадлежал утонувшему там два года назад парню. Свою находку он передал родителям погибшего, сообщает Daily Mail.

Алоха нашел видеокамеру, когда занимался дайвингом в округе Мэрион (США). Аксессуар был в рабочем состоянии. На записи оказались последние минуты жизни 22-летнего Ричарда Рагланда (Richard Ragland) из штата Джорджия, который утонул у водопада во время отдыха с друзьями.

На кадрах Рагланд веселится с приятелями, шутит и рассуждает о смысле жизни на камеру. На последних секундах видео, записанного на GoPro, американец плещется у водопада с двумя друзьями, показывает на скалу и говорит: «Это только начало».

Обнаружив записи, Алоха принялся искать родственников Рагланда через интернет. «Как я счастлив, что мне удалось связаться с ними лично, — признался он. — Мне хотелось поступить по совести и отдать вещь тому, кому она принадлежала».

Родители Рагланда, Робин и Гэри Маккрир (Robin and Gary McCrear), пытались найти последние видеозаписи с погибшим сыном, чтобы разобраться в причинах его смерти. «На роликах тот самый Рич, которого мы все знали — парень, проживающий свою жизнь по максимуму», — заключила чета Маккрир.

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