Россиянин покусал полицейского в новогоднюю ночь и поплатился

Жителя Омска оштрафовали на 20 тысяч рублей за укус оперативного дежурного отдела полиции: осужденный нанес травму сотруднику МВД после новогодней ночи. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По данным ведомства, утром 1 января 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в дежурную часть отдела полиции №1 омского главка МВД. Задержанный попытался оказать сопротивление полицейским и укусил одного из них за голень.

В отношении дебошира завели уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и был оштрафован по решению Кировского районного суда Омска на 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

25 мая сообщалось, что жительница подмосковного города Пушкино применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, участкового и представителя патрульно-постовой службы (ППС). Врачи зафиксировали у потерпевших сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и кусаные раны.

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