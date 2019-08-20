Белла Хадид снялась в новой рекламе нижнего белья

Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в нижнем белье в рамках рекламной кампании американского модного бренда Calvin Klein. Фотографии со съемки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте во вторник, 20 августа.

На некоторых снимках 22-летняя Хадид позирует, стоя на кровати в черном топе и трусах с логотипами бренда. На других — сидит перед зеркалом, демонстрируя комплект сзади. В описании к публикации, которая собрала около 700 тысяч лайков, она упомянула компанию Calvin Klein.

Фото опубликовано @bellahadid

Поклонники топ-модели оценили новую фотосессию. «Я тебя обожаю. Очень свежо», — призналась одна из них. «Не могу поверить, что я завидую подушкам», — пошутил другой. «Просто идеал», — высказалась русскоязычная подписчица модели.

Ранее в августе Белла Хадид снялась для обложки модного журнала Pop с обнаженной грудью. На фото девушка позирует в кожаной куртке с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Она расстегнута таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголена.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!