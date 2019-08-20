Ценности
 
Последние новости
Запрет на паранджу впервые применили в Нидерландах
Трамп «зачитал рэп» в поддержку прав Китая на Гонконг
Найдено лекарство против особо опасного и трудноизлечимого рака
Уменьшению популяции московских комаров нашли объяснение 
Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет русского участника «Евровидения» в комедии
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
Россиянина сделали бездомным со второго раза
«Зенит» купил за 50 тысяч рублей футболиста стоимостью в три миллиона евро
Вертолет с россиянами разбился в Греции
Новости партнеров

Белла Хадид снялась в новой рекламе нижнего белья

Перейти в «Мою Ленту»
Белла Хадид

Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в нижнем белье в рамках рекламной кампании американского модного бренда Calvin Klein. Фотографии со съемки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте во вторник, 20 августа.

На некоторых снимках 22-летняя Хадид позирует, стоя на кровати в черном топе и трусах с логотипами бренда. На других — сидит перед зеркалом, демонстрируя комплект сзади. В описании к публикации, которая собрала около 700 тысяч лайков, она упомянула компанию Calvin Klein.

Фото опубликовано @bellahadid

Поклонники топ-модели оценили новую фотосессию. «Я тебя обожаю. Очень свежо», — призналась одна из них. «Не могу поверить, что я завидую подушкам», — пошутил другой. «Просто идеал», — высказалась русскоязычная подписчица модели.

Ранее в августе Белла Хадид снялась для обложки модного журнала Pop с обнаженной грудью. На фото девушка позирует в кожаной куртке с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Она расстегнута таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголена.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид снялись в нижнем белье в одной рекламе
Белла Хадид снялась для обложки журнала с оголенной грудью
Супермодель отфотошопила ягодицы и разгневала поклонников
Ценности
Ценности00:0518 августа

«Его дом — самое большое посмешище в мире»

Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
18:04Сегодня

Victoria’s Secret «украла» дизайн белья у люксового бренда и опозорилась

16:17Сегодня

Девушка проехала обнаженной на кузове Ferrari и попала на видео

14:47Сегодня

Женщина замазала прыщ и осталась парализованной

Ценности00:0515 августа

До потери сознания

Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
13:31Сегодня

Ким Кардашьян вышла в свет без макияжа и восхитила поклонников

12:34Сегодня

Путин похвалил лицо Брижит Макрон

11:08Сегодня

Стали известны подробности о частном самолете Меган Маркл

Ценности00:0211 августа

Папины дочки

Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
18:2119 августа

46-летнюю бывшую супермодель раскритиковали за снимок обнаженной груди

16:4619 августа

Подружек невесты подняли на смех за нелепые наряды на свадьбе

15:2719 августа

Тучная модель показала обнаженное тело и обрадовала фанатов

Россия
Подсчитано число нехватающих России врачей
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Российскую чиновницу заподозрили в сравнении пострадавших от наводнения с бичами
«Спасти Россию от распада»
 
Зарубившего семью российского подростка похоронили отдельно от родных
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Все материалы
Мир
Запрет на паранджу впервые применили в Нидерландах
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Угрожавшего поджечь автобус с заложниками мужчину убили
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Вертолет с россиянами разбился в Греции
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Все материалы
Бывший СССР
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
Главу офиса Зеленского допросят по поводу взятки от покровителей Кличко
Грузины сели за руль под наркотиками и попались
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Соратников Порошенко допросят по делу о расстрелах на Майдане
Все материалы
Экономика
Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Украина нашла выход из энергетического коллапса без России
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
Китай нашел новый способ противостоять США в торговой войне
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Названы регионы с самыми большими расходами на еду
Все материалы
Силовые структуры
Полицейский застрелил подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Российский водитель сбил трех паралимпийцев-колясочников
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Российской «бумажной» сверхтяжелой ракете нашли задачу
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
«Железный кулак» новых израильских бронетранспортеров показали в действии
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Предсказана массовая гибель людей от климатической катастрофы
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел
Все материалы
Спорт
«Зенит» купил за 50 тысяч рублей футболиста стоимостью в три миллиона евро
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Переживший инфаркт Касильяс решил вернуться в футбол
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
Появились подробности смерти 25-летней российской легкоатлетки
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Мэйуэзер похвастался заработанными на обмане фанатов миллионами
Все материалы
Культура
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
Ослепительная восьмерка
 
Актер из «Богемской рапсодии» пожаловался на домогательства пьяной женщины
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в романе
Все материалы
Интернет и СМИ
Самый завидный жених Tinder обрел счастье в реальной жизни
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Популярный плеер на компьютере поставил безопасность пользователей под угрозу
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Новое руководство «Рустави 2» уволило обматерившего Путина ведущего
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Самый популярный видеоблогер в мире женился
Все материалы
Ценности
Белла Хадид снялась в новой рекламе нижнего белья
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Victoria’s Secret «украла» дизайн белья у люксового бренда и опозорилась
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Девушка проехала обнаженной на кузове Ferrari и попала на видео
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Женщина замазала прыщ и осталась парализованной
Все материалы
Путешествия
Туристка отметила день рождения на Ибице и впала в кому
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Вылетевший из России самолет развернулся в аэропорт из-за повреждений
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Раскрыты подробности о состоянии затянутой в бассейн россиянки
Все материалы
Из жизни
Кровожадный крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
В России нашли капсулу времени
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу
Все материалы
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Toyota привезет в Россию роскошный 10-местный минивэн
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Все материалы
Дом
На рынке ипотеки произошел обвал
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
В Петербурге нашли «двушку» за десять миллионов долларов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Названы российские города с самыми дешевыми студиями
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Волгу очистят от затонувших судов
Дагестанцам привьют любовь к живописи
Все материалы