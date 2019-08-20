Найдено лекарство против особо опасного и трудноизлечимого рака

Исследователи из Онкологического центра Моффитта в США нашли новый способ терапии пациентов с агрессивным и трудноизлечимым раком легких. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты изучили сигнальный клеточный путь, в котором участвует ген KRAS, регулирующий рост и деление клеток. Известно, что мутации, которые затрагивают этот ген, заставляют белок игнорировать сигналы, предназначенные для прекращения роста. В результате начинается неконтролируемое деление клеток. Показано, что терапия, направленная на белок BRAF, который является одним из звеньев сигнальной цепи KRAS, является эффективной.

Ученые предположили, что киназа МЕК, также являющаяся частью KRAS-пути, может стать еще одной возможной молекулярной мишенью для противораковой терапии. Исследователи провели скрининг лекарственных веществ и пришли к выводу, что применение траметиниба (ингибитор МЕК) в сочетании с цитокинами TNFα и IFNγ приводит к значительной гибели злокачественных клеток.

Ингибитор приводит к увеличению числа рецепторов на клеточной поверхности, с которыми связывается TNFα. Последний был идентифицирован еще в 1970-х годах как фактор некроза опухоли, однако эта молекула также вызывает сильные воспалительные реакции и сильное сопротивление раковых клеток. Цитокин IFNγ дополнительно усиливает противоопухолевую активность MEK и TNFα.

Исследователи также обнаружили, что данная смесь в сочетании с ингибитором контрольной точки PD-1 (повышает активность иммунитета) вызывает сильнейший регресс опухоли. Ученые планируют проверить и другие комбинации противораковых.

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