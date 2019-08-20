Президент Италии принял отставку премьера

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. Об этом сообщается в заявлении президентского Квиринальского дворца.

Ранее 20 августа Конте объявил, что уходит в отставку. Он указал, что в течение дня подаст заявление лидеру страны. Маттарелла должен будет решить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящую коалицию, которая затем сформирует правительство. Когда решение вступит в силу, пока точно неизвестно.

В происходящем Конте обвинил вице-премьера и министра внутренних дел Италии, а также главу партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. «[Он] показал, что преследует свои интересы и интересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», — сказал политик.

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