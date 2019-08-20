«Пятерочка» и MARVEL запустили сиквел акции «Стиратели»

С 20 августа по 7 октября в торговой сети «Пятерочка» пройдет федеральная маркетинговая акция «Стиратели-2». Она станет продолжением уникального для российского рынка ритейла сотрудничества с брендом MARVEL, сообщили «Ленте.ру» в торговой сети.

В период действия акции за каждые 555 рублей в чеке или за покупку товаров партнеров посетители любого из магазинов «Пятерочки» получат в подарок игрушку-штамп в виде супергероя.

«Прошлогодняя акция показала высокую эффективность: розничный товарооборот увеличился на 2,7 процента. Каждый десятый гость "Пятерочки" получал в подарок в магазине супергероев MARVEL. Такого уровня вовлечения удалось достигнуть как благодаря широкой известности и невероятной популярности франшизы не только среди детей, но и взрослых, так и за счёт увлекательной механики проекта. В этом году мы сделали игрушки MARVEL еще более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьей, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе», — отмечает руководитель управления бренд маркетинга торговой сети «Пятерочка» Татьяна Степанова.

Акция по франшизе MARVEL сочетает в себе игровую и коллекционную механики: полный набор состоит из 16 фигурок-штампов в виде супергероев (6 разноцветных и 10 одноцветных) и альбома для коллекционирования с красными и синими чернилами для штампов.

В поддержку «Стирателей-2» разработан также специальный сайт стиратели2.рф, где доступны различные онлайн-игры, конкурсы и другой развлекательный контент.

