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Банки отказались замораживать счета бизнесменов

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Банки встали на сторону бизнеса и выступили против блокировки личных счетов предпринимателей. Ассоциация банков России направила письмо первому вице-премьеру, министру финансов России Антону Силуанову с просьбой запретить налоговой службе требовать заморозки средств на личных картах предпринимателей, пишут «Известия».

В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству. Но часто счета, которые налоговая требует заблокировать, не относятся к бизнесу этих людей.

По мнению банков, деньги на личном счете предпринимателя могут оказаться единственным его капиталом. В результате их блокировка нарушит Конституцию. Кроме того, кредитные учреждения просят не применять к ним санкции за отказы выполнять требования налоговиков, пока Минфин не примет решение по этому вопросу.

Налоговая обязывает россиян открывать специальный счет для того, чтобы вести бизнес в качестве индивидуального предпринимателям. Однако часто бизнесмены переводят деньги с этого счета на личный. В результате коммерческие средства смешиваются с частными и отследить движение денег бизнеса становится практически невозможным, пояснила член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Накануне стало известно, что Ассоциация банков России предложила в рамках борьбы с мошенниками блокировать карту получателя при проведении подозрительных транзакций. Пока перевод денег может быть остановлен только в момент списания средств со счета. В результате даже если клиент быстро отреагирует на подозрительную операцию и сообщит в банк, юридических оснований для возврата средств уже нет.

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