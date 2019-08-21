Cуд в Мексике разрешил употреблять кокаин

Мексиканский судья впервые в истории страны принял решение не наказывать двоих подсудимых, пойманных с кокаином, за его употребление и хранение. Об этом со ссылкой на местные органы правосудия сообщает BBC News.

Суд заявил, что двое людей, имена которых не сообщаются, хранили, перевозили и использовали наркотик, но не занимались его сбытом, а потому могут уйти без наказания. Прежде чем решение судьи вступит в силу, оно должно быть поддержано коллегией судей в более высокой судебной инстанции.

Даже в этом случае оно повлияет лишь на этих двоих человек, однако разбирательство идет уже с мая этого года. Против решения выступают, в частности, органы здравоохранения страны.

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Организация «Мексиканское объединение против преступлений» (MUCD), которая ставит своей целью окончание кровопролитной «войны с наркотиками», заявила, что это «исторический шаг» к тому, чтобы выстроить альтернативную наркополитику в стране и перенаправить силы в борьбе с организованной преступностью.

По данным «Википедии», в данный момент употребление и хранение небольших доз кокаина не наказывается по закону в Бразилии, Португалии, Боливии, Чехии, Перу, Нидерландах и Колумбии. По законам Мексики за владение более чем 0,5 грамма наркотика следует наказание.

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