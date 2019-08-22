Коноплю назвали спасением для американских фермеров

Торговые войны, которые ведут США, ударили по продажам зерна, а потребление табака в последнее время снижается. Связанные с этим проблемы американских фермеров в Кентукки предложили решить культивацией конопли, пишет Financial Times.

Год назад рынок достиг отметки в 1,9 миллиарда долларов. Но если спрос станет расти столь же активно, как на марихуану в штатах, которые легализовали ее, то объем продаж через пять лет эксперты оценивают в 20 миллиардов.

Материалы по теме Дурь в кармане Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды

В прошлом конопля использовалась для изготовления волокон, но теперь главным стало выделение из нее каннабиоидов, которые энтузиасты предлагают добавлять повсюду. На слушаниях в Сенате в прошлом месяце продукт поддержал и сенатор от Кентукки, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. «Этот продукт невероятен. Еда, одежда, здоровое питание. Какой разнообразный продукт!» — заявил он. Ранее Конгресс легализовал культивацию промышленной формы конопли.

Тем не менее выращивание конопли по-прежнему сопряжено с трудностями. В Американской ассоциации банков указывают, что федеральное правительство не предоставляет страховку для такой отрасли, в отличие от традиционных культур. А это значит, что банки не захотят давать кредиты на такое производство, пока его не урегулируют законодательно. Для этого должны появиться строгие правила, как отличать легальную коноплю от нелегальной. Тем не менее за год площадь посева конопли выросла с 13 тысяч гектаров до 52 тысяч, то есть в четыре раза. Причем год назад ее выращивали в основном в исследовательских программ.

Николас Мортимер, соучредитель Sanitas Peak, группы прямых инвестиций стоимостью, которая развивает производство конопли, отметил, что всем фермерам в этой отрасли необходим капитал, но никто не знает, у кого можно было бы взять денег. Также фермеры испытывают проблемы с поставками саженцев и стоят перед угрозой перепроизводства.

Ранее в августе канадская Aphria стала первой крупной компанией по производству каннабиса, которая получила чистую прибыль К июню 2019 года она заработала 12 миллионов долларов США, что превзошло максимальные ожидания аналитиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!