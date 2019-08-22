«Отец литовской независимости» обратился к богатейшему человеку мира

Литовский политик Витаутас Ландсбергис написал открытое письмо самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу с просьбой прекратить продажу товаров с советской символикой на его ресурсе Amazon. Текст обращения Ландсбергис опубликовал в Facebook.

Он выразил возмущение тем, что на крупнейшем в мире ретейл-ресурсе «распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид совместно с гитлеровским режимом». В частности, его оскорбили диванные подушки и детские футболки, на которых изображены серп и молот.

Несмотря на свое возмущение, литовский политик не выступает с обвинениями в адрес Безоса, допуская, что он «лично мог об этом и не знать». Именно поэтому он написал это письмо — с целью обратить внимание бизнесмена на проблему и добиться ее решения. Кроме того, политик отметил, что дата публикации его обращения не случайна — он опубликовал его в канун 80-й годовщины подписания пакта Молотова — Риббентропа. По его словам, прекратить продажу товаров с советской символикой 23 августа, в день подписания пакта, — это «самое подходящее время».

Текст своего поста Ландсбергис сопроводил хештегом #ПочемуНеСвастика.

Витаутас Ландсбергис считается «отцом литовской независимости». Он стал инициатором принятия Верховным Советом Литовской ССР акта «О восстановлении Литовского государства». После этого Литва стала первой советской республикой, которая воспользовалась правом на отделение от СССР, а сам Ландсбергис возглавил Верховный Совет. В конце 1990-х годов он выступал автором законопроекта о компенсации Россией ущерба, который Литва понесла в результате «советской оккупации».

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