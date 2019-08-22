Мошенник притворился братом теннисистки и вел роскошную жизнь за ее счет

Полиция Флориды арестовала мужчину, обвиняемого в использовании личного счета канадской теннисистки Эжени Бушар. Об этом сообщает WSVN 7News.

По информации издания, 24-летний Шломо Азари представился братом теннисистки и на протяжении двух месяцев жил за ее счет — он питался в ресторане на крыше отеля, употреблял дорогие напитки и выбирал самые роскошные номера. Всего мошенник потратил около 40 тысяч долларов со счета Бушар.

Заметив пропажу денег, теннисиста обратилась в полицию. Во время задержания у преступника был найден кокаин. Сотрудники отеля утверждают, что несколько раз видели Бушар и Азари вместе в баре.

Теннисистка занимает 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она стала первой спортсменкой в истории Канады, сумевшей пробиться в финал турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.

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