Российская теннисистка поиздевалась над Шараповой после поражения

Российская теннисистка Дарья Касаткина в Instagram-аккаунте потроллила Марию Шарапову после ее поражения на турнире в канадском Торонто.

Касаткина выложила фотографию, на которой она разговаривает с Анетт Контавейт перед ее матчем с Шараповой. Россиянка подписала снимок шуточным диалогом, в котором она просила побыстрее обыграть соотечественницу.

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Контавейт обыграла Шарапову со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась два часа 41 минуту. В середине июня российская теннисистка вернулась на корт после четырехмесячного перерыва в связи с травмой.

Касаткина вышла во второй круг турнира, одержав победу над немкой Анжеликой Кербер со счетом 0:6, 6:2, 6:4. Следующей соперницей теннисистки станет либо канадка Эжени Бушар, либо ее соотечественница Бьянка Андрееску.

Призовой фонд турнира в Торонто составляет 2,83 миллиона долларов. Он завершится 11 августа.

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