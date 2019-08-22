Зеленский попросил Евросоюз воспротивиться возвращению России в G7

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза выступить против присоединения России к G7. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в своем Twitter-аккаунте.

«В сегодняшнем телефонном разговоре с президентом Европейского совета [Дональдом Туском] Зеленский призвал ЕС решительно отвергать присоединение России к G7, пока она все еще совершает агрессию на Донбассе и оккупирует Крым», — написала Мендель.

Туск заверил украинскую сторону в солидарности Евросоюза с Украиной, добавила пресс-секретарь.

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Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился президент США Дональд Трамп, отметив, что в организации обсуждаются многие вещи, которые напрямую касаются Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что «доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо высказался резко против такого шага.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада; в саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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