Кремль оценил стремление России вернуться в G7

Возвращение к формату G8 не является для России самоцелью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, для решения многих вопросов другие форматы — например, G20 — могут быть более эффективными. «В любом случае Россия считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно», — отметил он.

Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился президент США Дональд Трамп, отметив, что в организации обсуждаются многие вещи, которые напрямую касаются Москвы. Позже Макрон уточнил, что о восстановлении «Большой восьмерки» стоит говорить только после урегулирования украинского кризиса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также публично высказывался по этому поводу на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он поддержал позицию Германии, что «доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо высказался резко против такого шага.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада; в саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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