США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии

Вопрос возвращения Россия в «Большую семерку» могут обсудить на ближайшем саммите. Об этом заявили в администрации президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

США ждут соответствующей просьбы от России, подчеркнули в Белом доме. «Этот вопрос может быть поднят, но ключевым фактором здесь является то, что сама Россия не просила о возвращении, так что, как мне кажется, сначала должно произойти именно это», — отметили в администрации.

«Мы полагаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами», — рассказал представитель администрации. При этом голосования по этому вопросу ожидать не стоит, так как G7 работает на основе консенсуса. В то же время американский лидер заявил о желании возродить G8.

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Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился президент США Дональд Трамп, отметив, что в организации обсуждаются многие вещи, которые напрямую касаются Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что «доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо высказался резко против такого шага.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада; в саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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