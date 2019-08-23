В ДТП в российском городе пострадали 24 человека

24 человека обратились за медицинской помощью после ДТП в Удмуртии, где автобус врезался в опору трубопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Уточняется, что угрозы жизням пострадавших нет, госпитализированы три человека.
По предварительной версии, водитель автобуса врезался в опору теплотрассы, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал.
Прокуратура республики, а также управление СК РФ по региону начали проверки.
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