В ДТП в российском городе пострадали 24 человека

24 человека обратились за медицинской помощью после ДТП в Удмуртии, где автобус врезался в опору трубопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Уточняется, что угрозы жизням пострадавших нет, госпитализированы три человека.

По предварительной версии, водитель автобуса врезался в опору теплотрассы, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал.

Прокуратура республики, а также управление СК РФ по региону начали проверки.

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