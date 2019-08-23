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Необычное свидание в «Холостяке» вызвало у зрителей ассоциации с радиацией

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Необычное свидание в австралийском шоу Bachelor («Холостяк») вызвало отвращение у зрителей. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

В очередном выпуске передачи герой проекта — Мэтт Агню (Matt Agnew) — встречался наедине с одной из конкурсанток, Кристен Чишек (Kristen Czyszek). Сначала пара каталась на каяках, а затем намазывала друг друга скрабом из кофе. «Это очень приятно!» — описал свои впечатления от косметической процедуры Агню.

Однако многие зрители посчитали такое времяпрепровождение на свидании странным. «Это шоу с каждым сезоном становится только более жутким», — пожаловался один из юзеров в Twitter.

Некоторым также не понравился внешний вид участников, чье лицо было покрыто скрабом. «Нужно пересмотреть "Чернобыль", потому что эти радиационные ожоги на них выглядят секси», — иронизировала Дейм Китнисс (Dame Kitness). «Она выглядит, как та девочка из фильма "Голодные игры", на которую напали осы», — написала Элла Маргарет (Ella Margaret). «Когда у вас у обоих диарея, но вы все равно решили заняться любовью», — пошутил Дейв (Dave).

Ранее участница «Холостяка» поцеловалась с девушкой и вызвала у зрителей множество положительных эмоций.

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