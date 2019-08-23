Предчувствие кризиса вынудило французов покуситься на святое

Всплеск краж старинных колоколов во Франции может оказаться предвестником экономического кризиса, пишет Bloomberg.

На этой неделе уже три церкви на юго-востоке Франции сообщили о краже колоколов, считавшихся историческими объектами. Эксперты полагают, что вероятнее всего колокола пошли на переплавку, поскольку ввиду наличия гравировки и особых примет продать их коллекционерам было бы довольно сложно.

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По данным Bloomberg, в годы, предшествовавшие финансовому кризису 2008 года, также наблюдался всплеск подобных краж, поскольку спрос со стороны Китая привел к безудержному росту цен на недрагоценные металлы.

Тогда французская национальная железнодорожная сеть страдала от краж медной проволоки, а в Великобритании воры снимали колокола и водосточные желоба. По словам экспертов, с восстановлением мировой экономики это безумие стихло.

Сегодня спрос растет и на драгоценные металлы. Так, в конце июня цены на золото увеличились до максимума за последние шесть лет. Эксперты отметили, что золото вернуло себе роль безопасного убежища на фоне растущей напряженности в мировой торговле и сопутствующих рисков.

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