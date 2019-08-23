Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева

Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации», — рассказал Кличко. Однако, по его словам, власть пытается сделать мэра номинальной должностью, на которой тот будет «ленточки перерезать и цветы к памятникам класть».

Согласно российскому законодательству, Севастополь является городом федерального значения. Украина считает город своей административной единицей — городом со специальным статусом.

Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев считает их своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Россия настаивает, что процесс присоединения соответствовал нормам международного права.

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