Российский город благоустроили ковролином

Чиновники Златоуста Челябинской области решили облагородить город при помощи ковролина — им была закрыта непрезентабельная ливневая канализация вдоль трасс, пишет «Уральский меридиан».

Агентство указывает, что раньше из-за этих ливневок казалось, что по обочине дорог находятся обычные канавы. Чтобы спрятать их, были уложены бетонные плиты, обтянутые зеленым ковролином для создания видимости газона.

Один из местных жителей отметил, что это напоминает практику окрашивания травы перед приездом высокопоставленных лиц. «В армии так же делали, еще и листочки к деревьям привязывали», — добавил он.

В публикации также сказано, что, возможно, таким образом в мэрии готовятся к рабочему визиту врио губернатора региона Алексея Текслера, который еще не посещал город после своего назначения.

В декабре прошлого года в городе Мыски Кемеровской области горки из снега, построенные в центре города, покрасили белой краской. На размещенных в сети кадрах было видно, как женщина подходит к снежным горкам и проводит по ним рукой, после чего на ней остаются следы белой водоэмульсионной краски.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!