Кремль объявил невозможным повторение ситуации как в Чернобыле

Сейчас в России невозможна ситуация с замалчиванием аварии, как было на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последствия взрыва на военном полигоне под Северодвинском, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас неизвестно, по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Песков отметил, что повторение ситуации, сложившейся вокруг катастрофы в Чернобыле, невозможно по ряду факторов: множественность источников, по которым президент получает информацию, и скорость обмена информацией внутри страны и из-за рубежа.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома».

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После взрыва в СМИ появились сообщения о том, что власти преуменьшают последствия произошедшего. В частности, сообщалось, что врачи не были проинформированы о заражении радиацией пострадавших. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что необходимо установить, о каких врачах идет речь.

Кроме того, после аварии на военном полигоне на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. Эксперты отмечали, что кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин также заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.

Авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России, произошла 26 апреля 1986 года. Советские СМИ впервые сообщили о катастрофе 28 апреля, однако не давали развернутой информации об опасных последствиях произошедшего. Местные чиновники заявляли, что на ЧАЭС случился небольшой пожар. Позже власти объяснили, что пытались таким образом не допустить массовой паники.

Одним из последствий аварии в Чернобыле стал закон, запретивший скрывать информацию о ЧП и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан (статья 7 закона «О государственной тайне»).

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