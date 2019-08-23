Мечтавшего о самоубийстве пилота отстранили от полетов

Пилот лоукостера easyJet, размышлявший о возможности самоубийства, был отстранен от полетов. Об этом сообщает The Sun.

Летчик рассылал друзьям сообщения с мыслями о суициде: «Моя жизнь дерьмо», «Я самоубийца», «Я, вероятно, убью себя», «Я думал, что смогу встретить людей, подружиться с коллегами… Моя жизнь такое дерьмо с тех пор, как я родился».

Представитель авиакомпании объявил о том, что пилоту потребуется пройти несколько недель тестов на психологическую устойчивость, прежде чем его вновь допустят до управления воздушным судном. Сам пилот заверил работодателя, что в действительности не думает о самоубийстве.

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«Поверить на слово, что с ними все в порядке, недостаточно. На карту поставлено слишком много. Память о трагедии Germanwings остается в центре внимания», — приводятся слова источника в easyJet.

Airbus А320 лоукостера Germanwings, дочерней компании Lufthansa, выполнявший рейс из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта 2015 года во французских Альпах. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

Во время полета второй пилот Андреас Любиц заблокировал дверь в кабине, когда командир экипажа вышел, и, как установило следствие, намеренно направил лайнер вниз. Мужчина начал испытывать проблемы со здоровьем, в частности, он страдал эмоциональным расстройством с 2008 года.

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